Note sotto le stelle: musica gratuita al Pav con la Filarmonica bosconerese

Un sabato sera all’insegna della musica e delle emozioni: il 5 luglio alle 21, il Pav (Parco Arte Vivente), in via Giordano Bruno 31, ospiterà una serata speciale organizzata dalla Filarmonica bosconerese.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, per un concerto che si preannuncia ricco e coinvolgente. In programma un viaggio musicale attraverso generi e atmosfere differenti: dai grandi musical alla musica jazz, passando per le più celebri colonne sonore cinematografiche e i capolavori della musica classica.

L’iniziativa, intitolata "Note sotto le stelle", offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza culturale immersa nel verde del PAV, sotto il cielo estivo della città, accompagnati dalle sonorità di una delle formazioni bandistiche più apprezzate del territorio.

Un evento pensato non solo per gli appassionati di musica, ma anche per famiglie, curiosi e turisti che desiderano trascorrere qualche ora tra arte, natura e melodie indimenticabili.