“Estate Insieme”: arte, emozioni e musica per grandi e piccoli a Cumiana15

L'associazione culturale "Il cielo capovolto" organizza il progetto "Estate insieme" che si terrà presso lo spazio multifunzionale Cumiana15 di via Cumiana 15 a Torino.

Tutti gli incontri saranno presentati da Maria Alberti (presidente dell'associazione Il Cielo Capovolto) che si avvale della collaborazione con l'associazione Musicale Homosonìa e di alcuni artisti ed educatori. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.



Gli obiettivi:

- animare il territorio nel periodo estivo, favorendo la socializzazione

- proporre a bambini e ragazzi attività artistiche e culturali in modalità coinvolgente e divertente

- sviluppare la capacità di interazione diretta con i propri coetanei

- promuovere lettura, scrittura, arte, esposizione verbale davanti ad un pubblico

- proporre e sperimentare la contaminazione fra discipline artistiche (letteratura, pittura, musica) ovvero la fusione di diverse forme espressive e stili artistici

- stimolare la creatività



IL PROGRAMMA:

- 11 luglio * ore 17:30 - EMOZIONIAMOCI, laboratorio esperienziale: emozioni, corpo e aromaterapia.

Un viaggio sensoriale all'interno di noi stessi. Introduzione su come nascono e si manifestano le emozioni nel corpo. Semplici esercizi e una breve meditazione per imparare a trasformarle in emozioni positive, supportato dall'aromaterapia. Creazione di un piccolo oggetto profumato. Per ragazzi e adulti.



- 16 luglio * ore 17:00 - conSUONIAMO, laboratorio musicale e costruzione di semplici strumenti musicali.

Il gruppo sarà condotto nella costruzione di alcuni semplici "strumentini musicali" ispirati allo strumentario Orff normalmente utilizzato dai bambini in ambito scolastico (quali: sonaglieri, kazoo, ecc..), partendo da materiale grezzo facilmente reperibile. Alla fine gli strumenti saranno utilizzati per una piccola prova musicale d'insieme. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Materiale necessario: cartoncini di uso domestico (cilindri), tappi di sughero o metallo, fogli di carta velina colorata, colla e forbici, nastrini colorati da pacco. Prenotazione necessaria: redazione@marialberti.it - 333 9283127.



- 20 luglio * ore 17:30 - BELLA CIAO: la Costituzione si racconta, Reading di testi (propri o di autori classici) che si riferiscono ai valori umani contenuti nella Costituzione italiana: la sovranità popolare, i diritti inviolabili, la solidarietà e l'uguaglianza. La lettura potrà essere accompagnata anche da brani musicali e/o esposizione di dipinti. Verranno sorteggiati 10 nominativi a cui sarà donata una copia della Costituzione e Statuto della Regione Piemonte. Sarà stimolato un confronto/dialogo con il pubblico presente. Per ragazzi e adulti. Chi intende partecipare in modo attivo, proponendo testi, musica e/o dipinti deve prenotarsi: redazione@marialberti.it - 333 9283127.



- 23 luglio * ore 17:30 - IL PICCOLO PRINCIPE, verranno letti i primi capitoli del romanzo "Il piccolo principe" di Antoine de Saint-Exupéry. I bambini/ragazzi saranno guidati da Cristina Gibellato nella realizzazione di un disegno che illustri storia e personaggi. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Materiale necessario: matita, gomma, pennarelli, fogli da disegno. Prenotazione necessaria: redazione@marialberti.it - 333 9283127.



- 7 settembre * ore 17:30 AMORE e SPERANZA in musica e parole, spettacolo del duo "Apóllōn duet" di ca 1-1:30 ore composto dalla fusione di testi poetici e accompagnamento musicale (prevalentemente del '900 ma non solo) sul tema dell'amore e della speranza. Per bambini, ragazzi e adulti.