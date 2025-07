Da Camera un archivio di 40 scatti firmati dagli studenti del programma Visual Storytelling

“CAMERA meets ICP. Un archivio vivente” è la mostra, aperta in Project Room fino al 14 settembre e che presenta il materiale fotografico realizzato dai partecipanti al programma di alta formazione in Visual Storytelling, nell’ambito della decennale collaborazione tra CAMERA e l’International Center of Photography (ICP) di New York City.

Coinvolti oltre 200 studenti di 34 paesi del mondo

Ogni luglio, nell’ultimo decennio, i docenti dell’ICP hanno condiviso con tutti i partecipanti al programma di Torino la loro metodologia didattica. Il progetto espositivo nasce per celebrare un legame che ha generato oltre 10 mila fotografie coinvolgendo 221 studenti provenienti da 34 paesi del mondo. Un’esperienza collettiva che offre l’opportunità di costruire una riflessione sul significato di “archivio vivente” che, edizione dopo edizione dell’Intensive Program, ha ampliato la conoscenza del territorio cittadino e piemontese attraverso la fotografia.

La mostra presenta gli esiti del programma educativo nelle dieci edizioni: dalla campionatura di 300 immagini proiettate alla selezione curatoriale di 40 scatti firmati da sette studenti che, dopo aver partecipato al corso intensivo di luglio a CAMERA, hanno proseguito gli studi nel programma One Year Certificate all’ICP di New York City dalla taggatura archivistica alle visualizzazioni grafiche.

Immagini che raccontano i cambiamenti sociali

Un archivio vivente destinato ad arricchirsi negli anni grazie alla mappatura non solo di soggetti, ma anche di stili, tendenze e prospettive inedite sulla fotografia come linguaggio visivo globale. Allo stesso tempo, le immagini raccontano i cambiamenti sociali dell’ultimo decennio, nonché il tessuto urbano e umano della città.