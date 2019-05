Ragazzo di 15 anni denuncia il furto di un telefono a Settimo Torinese, i carabinieri scoprono chi lo usa

Nei giorni scorsi il magrebino aveva fermato in corso Agnelli a Settimo, un ragazzo di 15 anni e gli ha rubato il cellulare e 10 euro. "Noi non ci siamo mai visti", gli ha intimato prima di andare via. La vittima è andata a casa e ha parlato con i genitori. I carabinieri sono stati chiamati immediatamente e nel frattempo il fratello della vittima ha rintracciato tramite un App il telefono rubato (in movimento) in Strada Settimo. Un’ulteriore localizzazione eseguita con i carabinieri ha permesso di individuare il dispositivo (sempre in movimento) in Strada Settimo all’altezza del civico 154.