Come scaricare video da Youtube gratuitamente e in modo sicuro?

YouTube, fin dalla sua prima comparsa in rete ha attirato l'attenzione di molti utenti per i suoi contenuti video e audio. In molti si sono chiesti come fare per scaricare da questo sito di hosting i video più belli e farli diventare musica pura gratis da ascoltare in compagnia di amici o nei momenti di relax. Oggi online ci sono diversi servizi per trasformare la musica di YouTube in MP3 o in MP4 ma non è tutto oro quello che luccica! Infatti, diversi portali promettono risultati strabilianti e poi si rivelano piattaforme di qualità inferiore che nascondono insidie e infettano i Pc con virus. Con le seguenti indicazioni potrete finalmente scaricare musica, in modo sicuro, legale e gratuito e creare una raccolta infinita di brani musicali a portata di mouse da far impallidire anche le più conosciute applicazioni di musica in streaming.

Tra i tanti siti disponibili in rete per convertire musica da YouTube, uno in particolare modo risponde ai requisiti di sicurezza e affidabilità e si chiama MP3hub. Oltre ad essere uno strumento indispensabile per scaricare video è un convertitore youtube unico nel suo genere, che può essere utilizzato con qualsiasi computer, smartphone e tablet. Compatibile inoltre con gran parte dei dispositivi e dei sistemi operativi può scaricare video in vari formati e in modo ultra veloce, ma soprattutto, è completamente gratuito, anonimo e sicuro e non è necessaria alcuna registrazione o installazione di programmi o estensioni del browser. Ma non è tutto! MP3hub è anche un convertitore compatibile con numerosi siti Web come Facebook, Instagram, Soundcloud, DailyMotion, Twitter, Vimeo e così via.