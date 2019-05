Logistica e organizzazione del magazzino: gli alleati della vostra attività!

Se hai un'azienda, di certo uno dei tuoi pensieri, e magari anche problemi, è l'efficienza: una corretta gestione dei registri contabili, un'ottimo servizio alle vendite, il customer care e, per quanto ad una prima occhiata potrebbe sembrare una faccenda secondaria, la migliore organizzazione possibile del magazzino.

Il magazzino, infatti, lungi dall'essere di importanza relativa, è una zona fondamentale per il corretto svolgersi della vostra attività: i magazzinieri devono essere in grado di muoversi agilmente tra gli spazi, la merce deve essere stoccata con criterio secondo ordini precisi e non deve essere a rischio di problemi quali l'usura, data magari da episodi di allagamento o di raggi solari che battono e piano piano la guastano. A questo proposito, il primo suggerimento che ci sentiamo di darvi, si rivelerà davvero utilissimo: l'utilizzo di corrette scaffalature metalliche.



Ebbene, ecco alcuni dei più giusti utilizzi di questi validi e solidi alleati della vostra attività: prima di tutto, perché proprio scaffalature metalliche? Perché, doveste per caso utilizzarne di costruite in legno, ecco che l'usura sarebbe dietro l'angolo. Il legno, infatti, è soggetto a rigonfiamenti e cedimenti, potreste così ritrovarvi con gravi danni, perdita di merce e, ancora più grave, infortuni sul lavoro dei vostri magazzinieri, magari investiti da un cedimento. Perché rischiare? Perché non affidarsi alla solida sicurezza che ci può dare il metallo? Noi, davvero, non vediamo alcun motivo per correre questo tipo di rischi.

Non solo solide, però: le scaffalature metalliche possono essere praticamente su misura. Modulabili su diverse altezze, lunghezze e profondità, ecco che questi strumenti vi verranno consegnati, o montati, perfettamente integrabili agli spazi del vostro magazzino. Potrete stoccare con agio e facilità tutta la vostra merce, al riparo dai più comuni danni dell'usura. Non solo: un corretto stoccaggio permetterà di trovare più in fretta ciò che state cercando, dimezzando i tempi del lavoro e rendendo la vostra azienda notevolmente più efficiente. Che gli aventi accesso a questi locali siate voi o terze persone, poco importa: l'attività ne guadagnerà in toto



Non dimentichiamo però alcuni dei consigli pratici più adatti a queste esigenze: ricordatevi di mantenere, tra uno scaffale e l'altro, la giusta distanza perché possa eventualmente passarvi un muletto. Non dimenticate altresì che le merci meno richieste, o di cui fate meno uso, sarebbe meglio fossero riposte in alto, in zone meno accessibili, così da permettere alle forniture più utilizzate di essere meglio e più facilmente reperibili. Altro consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di stoccare la vostra merce al riparo da eccessive fonti di luce o di calore: questi due fattori possono essere dannosi e guastare alcuni materiali. Non solo: il corretto tasso di umidità è forse uno dei principali fattori, se troppo alto, di ammaloramento dei materiali. Fate attenzione a tutti questi pericoli e le vostre merci o attrezzature saranno sempre al riparo dal tempo che scorre e dai pericoli provenienti da agenti esterni.



Cosa aspettate, dunque, per dare una nuova e organizzata veste al nostro magazzino? Acquistando le giuste scaffalature e riordinando le merci alla luce dei consigli che vi abbiamo dato, lavorare vi risulterà molto più semplice e senza dubbio assai più proficuo.