"Vestire slow", a Torino Cna Federmoda racconta le sue storie di moda sostenibile a km 0

Ventidue imprenditori del settore fashion, tutti accomunati dall’essere espressione del Made in Italy. Questa è l’essenza della “ Guida Slowfashion for slowshopping ”, giunta alla terza edizione, realizzata, grazie al contributo della Camera di Commercio, con l’obiettivo di promuovere a Torino e nel resto dell’Italia le aziende artigianali e le piccole industrie del comparto tessile-abbigliamento-accessori. CNA Torino, proprietaria del marchio collettivo “Slow fashion” che rende facilmente distinguibili ai consumatori i prodotti 100% Italia ha deciso di realizzare una nuova edizione che raccoglie i profili di ventidue imprenditori artigiani che si distinguono per l’alta qualità dei prodotti e per lavorazioni manuali realizzate in Italia (si spazia dalla sartoria alla maglieria, dal gioiello alla borsa, dai consigli per avere un giusto look fino all’occhiale e all’arte meccanica).

- Camden : la titolare Rossella Calabrò, attuale Vice Presidente nazionale CNA Federmoda e Presidente regionale CNA Federmoda realizza bijoux, abbigliamento e accessori in pezzi unici o a tiratura limitata. I corsetti sono cuciti a mano e i tessuti vengono scelti e acquistati personalmente dalla titolare, affinché ogni capo possieda un proprio carattere, fatto di trame, passamanerie antiche, perle, ricami e colori, con ispirazione gotico vittoriana. In veste di stylist, oltre all'allestimento di eventi, riceve i clienti per lo studio del look per serate di gala o eventi a tema.

- FabbricaTorino: nata in un primo momento nel 1923 come Società Anonima Manifattura Fabbrica Torino ad opera di due ingegneri che in seguito divennero entrambi manager nel gruppo industriale Diatto di Torino, grande impresa di costruzioni meccaniche e ferroviarie esistente dal 1835. La Manifattura Fabbrica Torino si specializzò in un primo momento nella produzione di oggetti a fini industriali in bachelite. Si racconta che, i due amici accomunati dalla grande passione per le corse automobilistiche, nel 1922, si incontrarono all’Autodromo di Monza in occasione del “Gran Premio Automobilistico d’Autunno”. Fu quel giorno che i due ingegneri presentarono ai fratelli Diatto il loro progetto imprenditoriale e che, nell’euforia dei festeggiamenti per la vittoria di Maserati Alfieri su Auto Diatto 3 Litri, posero le basi di un accordo che permise a Fabbrica Torino di diventare, negli anni a venire, tra i principali fornitori del gruppo torinese. L’evoluzione dell’azienda negli anni ‘30 portò poi alla sperimentazione di nuovi materiali (come l’acetato) e nuovi prodotti tra i quali occhiali sportivi per piloti e occhiali protettivi ad uso officina.