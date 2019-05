Il candidato Alberto Cirio ha votato al complesso della Maddalena di Alba insieme alla moglie Sara

E' un Cirio leggermente assonnato ("sveglia alle sei, colpa dei cani... ") e scherzoso quello arrivato poco dopo le dodici al seggio elettorale di Alba centro, nel complesso della Maddalena.

Giunto insieme alla moglie Sara Costa, il candidato del centrodestra si è intrattenuto con i cronisti e fotografi arrivati anche dal capoluogo per immortalare l'immancabile scena del deposito della scheda, tra una stretta di mano e uno scambio di battute con i numerosi elettori che attendevano ordinatamente il proprio turno per votare, mentre un'altra coda poco lontano accoglieva i cittadini romeni al voto per le europee.



"Domani pomeriggio? Sarò a Marene, comodo all'autostrada - ha spiegato scherzando a chi gli chiedeva dove avrebbe atteso i risultati dello spoglio -, se andrà bene come auspico prenderò per Torino, altrimenti via verso Savona...".



Battute e cordialità anche all'interno del seggio e poi fuori, quando all'ormai ex europarlamentare viene fatto presente che si è fermato molto in cabina:" ero indeciso sulle preferenze", ha concluso scherzando, prima di rientrare a casa per il pranzo in famiglia.

Prima del voto Cirio ha preso un caffè al circolo di Sinio, il paese della sua famiglia nelle Langhe, e una visita al cimitero dal papà accompagnato da sua mamma.