La Cub Scuola annuncia: "Domani chiuse le biblioteche dell'Università"

"Domani, martedì 28 maggio, chiuderemo le biblioteche dell'Università degli

Studi perché le procedure della gara d'appalto per il servizio reference, in cui lavoriamo, si sono prolungate oltre ogni aspettativa ed ora resta meno di un mese all'inizio del nuovo contratto fissato per il 1 luglio 2018": è questo l'annuncio da parte del sindacato Cub Scuola, annunciando un'assemblea alle ore 14.30 al Rettorato, in via Po 17.

"Riteniamo i tempi troppo ristretti per affrontare la delicata trattativa per il passaggio di 76 lavoratrici e lavoratori ed inoltre riorganizzare tutti i servizi e il nostro lavoro al loro interno come previsto dal nuovo appalto stesso. Inoltre in questa delicata fase non sappiamo ancora se potremo godere del nostre ferie ad agosto e non possiamo neanche ottenere il rimborso della dichiarazione dei redditi in quanto non sappiamo di chi saremo dipendenti nel luglio 2019 e perciò chi ci farà da sostituto d'imposta".

"A peggiorare la situazione il prof. Sambenelli, durante un incontro di campagna elettorale, ha dichiarato che il progetto risultato vincente contiene un piano operativo che prevede tagli di ore: questo sarebbe un atto gravissimo e inaccettabile! Se ciò che ha dichiarato Sembenelli fosse vero, e non abbiamo motivo per dubitarne, non comprendiamo come un'azienda possa contemporaneamente presentare un progetto in cui afferma che applicherà in toto le clausole sociale, come richiesto dalla bando di gara di Università degli Studi, per poi palesemente proporre il contrario nel suo piano operativo".

"La verità è che Università degli Studi non si preoccupa del trattamento riservato a chi per loro lavora, ancor di più se precario ed esternalizzato come noi delle biblioteche. Per questo siamo costretti a prendere questa iniziativa sindacale e ricordare da subito al Rettore Ajani che i suoi numerosi impegni verbali e scritti riguardo le nostre tutele non devono restare lettera morta".