Traslocare: tutte le informazioni per farlo al meglio

Se devi Traslocare a Torino a breve è importante che tu conosca tutte le caratteristiche di un trasloco, i fattori che possono influire sul prezzo, le tempistiche ecc.

Prima di iniziare ad impacchettare le tue cose, quindi, leggi con attenzione questo articolo e cerchiamo di comprendere insieme quali sono gli aspetti che maggiormente possono interessarti se devi traslocare.

Il prezzo per un trasloco a Torino

Il prezzo è sicuramente uno degli aspetti che maggiormente ti interessa. Quante volte ti sarai trovato a confrontare vari preventivi e a chiederti:

· È troppo?

· È troppo poco?

La prima cosa di cui devi tener conto per poter stabilire un prezzo giusto è la distanza da percorrere. Solitamente le fasce di prezzo sono calcolate proprio in base ai kilometri da percorrere.

È chiaro che se si tratta di un trasloco nella stessa città il prezzo sarà molto più basso rispetto al trasloco in un’altra città o addirittura in un’altra Nazione.

Tuttavia la distanza non è l’unico fattore che può influire sul prezzo.

Come altra variabile c’è ad esempio anche la quantità di merce da trasportare. Due case della stessa grandezza possono differire in maniera anche importante per quanto riguarda il mobilio.

Il consiglio a tal proposito è sempre quello di far fare un sopralluogo alla ditta in modo tale da poter stabilire quanti e quali mobili ci sono da trasportare.

Oltre alla quantità anche la difficoltà ha una sua influenza. I mobili naturalmente non sono tutti uguali così come le case non si trovano tutte al piano terra.

Se si hanno mobili di grosse dimensioni e se questi ultimi devono essere smontati e rimontati il prezzo può salire.

Allo stesso modo se si tratta di un trasloco scomodo (es. 8° piano) la tariffa potrebbe essere leggermente più alta in virtù dell’impiego di gru o altri macchinari particolari.

Questo discorso (relativo la facilità di accesso) è da fare non sono con la casa di partenza ma anche con quella di destinazione.

Infine come fattore conta anche il valore della merce. Se si possiedono dei mobili antichi che presentano un certo valore il prezzo per trasportarli potrebbe essere naturalmente più alto.

Tempistiche del trasloco

Le tempistiche sono un altro aspetto importantissimo quando si valuta un trasloco. Molto spesso infatti sapere per quanto tempo ci si troverà in questa situazione di disagio tra una casa e l’altra è incredibilmente importante.

Anche in questo caso le tempistiche necessarie possono variare in base alla distanza. Un trasloco nella stessa città (per una casa media) impiega solitamente 2 o 3 giorni al massimo. L’unica incognita in questo caso è rappresentata dalla facilità di adattamento nella nuova casa (quindi montaggio e facilità di accesso).

Per traslocare a Torino e in piemonte o in un’altra città o addirittura in un’altra nazione solitamente sono necessari più di 3 giorni. Anche in questo caso fattori come il montaggio e la facilità di accesso possono influire non poco.

Il consiglio comunque per evitare brutte sorprese è quello di rivolgersi sempre a ditte professionali che possano garantire un servizio sicuro e celere.