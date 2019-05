Darwin applicato alla carta: "Per non estinguersi, deve imparare ad adattarsi. Come in Piemonte". E dalle riviste si passa al packaging

La carta si ribella all'estinzione, ma per resistere deve adattarsi. In pratica, la teoria di Darwin applicata a uno dei settori più storici dell'economia - ma anche della cultura - dell'uomo. Ne hanno discusso questa mattina all'Unione industriale di Torino i vertici locali e nazionali di Assocarta, un mondo che deve fare sempre più i conti con la digitalizzazione, ma anche con il tema dello sfruttamento delle risorse naturali, del riciclo (e dunque di economia circolare), ma che punta a ritagliarsi spazi nuovi e invitanti soprattutto in un contesto globale che ha dichiarato guerra alla plastica.

"Il Piemonte vale il 13% della produzione complessiva in Italia, ma sta attraversando un periodo in cui è fondamentale pensare a come evolversi: La diminuzione è evidente di anno in anno e difficilmente reversibile, visto che coinvolge anche Usa e Oriente, ma tocca con forza soprattutto la carta patinata - dice il presidente nazionale di Girolamo Marchi, presidente nazionale Assocarta -. In questo filone si inserisce il grosso progetto si riconversione che si sta verificando con la Burgo, a Verzuolo, che dalle carte grafiche per riviste si sta orientando verso imballaggio e packaging. Un cambiamento che riguarda il prodotto, ma anche la materia prima, che da vergine passa alla a carta riciclata". "Lo stabilimento - prosegue Marchi - dà lavoro a 4-500 persone e a regime sarà l'unità produttiva più grande in Europa nel settore".