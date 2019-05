Il 1 giugno l'ultima assemblea dei Soci Coop di Torino: appuntamento per i 50 mila del Presidio di via Livorno e Fiorfood

Si conclude il percorso delle assemblee separate dei presidi dei Soci Coop di Torino per approvare il bilancio civilistico della cooperativa 2018 con il quarto appuntamento che coinvolge gli iscritti al sodalizio dei punti vendita di Fiorfood e Via Livorno, il più numeroso dell’area urbana cittadina perché annovera circa 50 mila persone.

L’appuntamento per i Soci che fanno riferimento all’Ipercoop di via Livorno e al concept store Fiorfood di Galleria San Federico è in programma sabato 1 giugno, alle 10.00, presso il Centro Congressi della Parrocchia del Santo Volto, in via Borgaro angolo Via Nole.

Il socio Coop Vincenzo Russo traccia un bilancio delle attività associative condotte dal presidio nel 2018: «Abbiamo lavorato intensamente sul territorio, collaborando con realtà come Casa Oz e Il Banco Alimentare. Se dovessi ricordare un’iniziativa in particolare metterei l’accento sulle raccolte alimentari, anche a vantaggio degli animali, che abbiamo organizzato con ottimi risultati. Come Soci attivi ci siamo concentrati particolarmente anche verso l’educazione e l’intrattenimento, con proposte per favorire la partecipazione dell’intera base sociale: dai corsi di alfabetizzazione informatica a quelli per l’uso dello smartphone, dalle iniziative per imparare a cucinare eliminando gli sprechi ai corsi di ballo. Fare attività alla Coop per noi è una forma di incentivo alla partecipazione attiva nella società, per mettere in pratica e diffondere quei valori che ancora definiscono le cooperative dei consumatori dopo 150 anni di vita».

Lo scorso anno circa 10.000 persone, tra Soci e invitati, hanno preso parte alle assemblee separate, che rappresentano il momento principale della partecipazione alla gestione di Nova Coop e un’occasione per conoscerne e discuterne i risultati economici, finanziari e patrimoniali, i programmi di sviluppo e innovazione, le politiche sociali sul territorio.

“Il risultato di bilancio che portiamo all’approvazione dei Soci nelle assemblee di quest’anno rappresenta la testimonianza viva del percorso di lavoro condotto da questo consiglio di amministrazione, giunto al termine del suo mandato, nel produrre innovazione e sviluppo per la Cooperativa – spiega il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – perché conseguiamo il miglior risultato della gestione commerciale degli ultimi anni e perché il raggiungimento di questo obiettivo conferma il ruolo positivo che vogliamo continuare ad interpretare nel mercato e nella società, grazie soprattutto al prodotto Coop: testimone della nostra capacità di tutelare al meglio i soci e i clienti nei loro diritti elementari di salute, sicurezza, qualità ed eticità in rapporto alle scelte di consumo”.

Una volta esaminato nelle assemblee separate il bilancio consuntivo dovrà ricevere l’approvazione finale nel corso della XXX Assemblea generale di Bilancio, in programma a Baveno (Vb) il 29 giugno 2019.

Ai Soci che si registrano alle assemblee separate vengono consegnati due buoni sconto del 10% sulla spesa e un coupon omaggio per il ritiro di un prodotto Coop.