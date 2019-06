Vaccini, in Piemonte cresce la copertura e supera il 95%

Nonostante il conflitto che ciclicamente emerge tra sostenitori e oppositori, i vaccini confermano di essere una presenza crescente a Torino e in Piemonte, con una copertura in aumento. Morbillo, parotite, rosolia, pertosse e varicella: se da un lato il livello di controllo è diminuito drasticamente negli ultimi decenni, in Italia, il Piemonte rappresenta invece un luogo in controtendenza. Come dimostrano i dati elaborati da Amcli, Associazione microbiologi clinici italiani, che promuove la campagna di incontri di sensibilizzazione che parte oggi da Torino (Aula Lenti – P.O. San Giovanni Molinette – A.O.U. Città della salute e della Scienza) e che tocca anche Catania e Trento-Bolzano.