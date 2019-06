CinemAmbiente, stasera i premi: ecco chi ha vinto

Il 22° Festival CinemAmbiente si conclude questa sera, mercoledì 5 giugno, con la cerimonia di premiazione (alle ore 20.30, al Cinema Massimo -MNC – Sala Cabiria) dei film vincitori nelle diverse sezioni competitive. Interverranno il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che premierà i giovanissimi vincitori del Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, e la sindaca di Torino Chiara Appendino. A seguire, l’ultimo film in cartellone della 22a edizione, Aquarela, di Victor Kossakovsky.

In attesa dei dati definitivi, l’affluenza di pubblico si profila analoga a quella degli ultimi due anni (attestatasi a 15.000 presenze complessive), in cui il Festival aveva già raggiunto il proprio limite strutturale relativamente alla disponibilità delle sale, al budget complessivo e alle possibilità di programmazione. La crescita è stata significativa, invece, dove sussisteva ancora margine di espansione, ossia nel programma riservato alle Scuole di CinemAmbiente Junior, che, alla sola sua seconda edizione, ha sfiorato le 9mila presenze..

Tra le proposte del Festival rivolte a tutto il pubblico, il più alto indice di gradimento è stato registrato dalla nuova sezione panoramica “Inventing Tomorrow” – dedicata all’esplorazione del nostro possibile futuro alla luce delle nuove conquiste della scienza e della tecnologia o dell’evoluzione di tendenze già in atto, proposta l’anno scorso in forma sperimentale e ampliata in quest’edizione – che ha registrato un costante esaurito a tutte le proiezioni. «Il nostro pubblico si conferma, nuovamente, molto sensibile al dibattito internazionale in materia di sostenibilità, di nuovi modelli di sviluppo, del mondo che ci aspetta domani: ovvero proprio i temi cari alla Green Generation a cui quest’edizione era dedicata ” – commenta il direttore del Festival Gaetano Capizzi, che esprime “molta soddisfazione per il risultato di quest’anno, e non solo per i numeri. In quest’edizione, ancor più che in passato, il Festival è stato quello che auspichiamo possa essere sempre di più in futuro: un crocevia dove si incontrano molteplici voci ed esperienze dell’ambientalismo nazionale e internazionale, dove possono comunicare e collaborare mondi in apparenza lontani. Quest’anno non si è instaurato un contatto solo tra il pubblico e i registi e gli artisti presenti, ma anche tra molti altri soggetti diversi – realtà educative, aziende virtuose, enti e istituzioni – che speriamo possa sempre più dare vita a progetti condivisi, a scelte culturali e politiche coerenti con la tutela e la sostenibilità ambientale» .





I VINCITORI DEL 22° FESTIVAL CINEMAMBIENTE





Premio del pubblico IREN - Main sponsor di CinemAmbiente assegnato a

Anthropocene: The Human Epoch di Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky (Canada 2018, 87’)





Premio Asja.energy al miglior documentario internazionale assegnato a

The Burning Field di Justin Weinrich (USA 2019, 72’)

dalla giuria composta da Roberto Della Seta, Richard O’Barry, Fabio Pusterla, Silvana Silvestri, José Vieira Mendes

con la seguente motivazione:

Un film che unisce il disastro ecologico di una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici al mondo alla normalità quotidiana dell’inferno libera da compiacimenti estetici.





Premio SMAT al miglior documentario One Hour assegnato a

Messaggi dalla fine del mondo di Matteo Born (Svizzera 2018, 52’)

dalla giuria composta da Eroll Bilibani, Anca Caramelea, Patrizia La Trecchia

con la seguente motivazione:

Ad un avvincente viaggio visivo che incoraggia le giovani generazioni a mobilitarsi e a comunicare il cambiamento climatico nel momento in cui succede.

Premio Ricrea al miglior documentario italiano assegnato a

Il sorriso del gatto di Mario Brenta e Karine De Villers (Italia 2018, 60’)

dalla giuria composta da Marco Fratoddi, Michela Miletto, Enrico Verra

con la seguente motivazione:

Uno sguardo capace d’indagare la complessità del presente e le contraddizioni delle realtà urbane attraverso un utilizzo poetico della cinepresa e del linguaggio cinematografico.





La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Controcorrente di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi (Italia 2019, 90’)

con la seguente motivazione:

Per la capacità di trasformare un viaggio in una missione di conoscenze intorno ad alcune tematiche cruciali per la nostra epoca e in particolare per le nuove generazioni.





Premio Barricalla “Stefano Susca” per il miglior cortometraggio internazionale assegnato a

All Inclusive di Corina Schwingruber Ilić (Svizzera 2018, 10’)





dalla giuria composta da Heinz Hermanns, Sarah Momesso, Massimiliano Pontillo

con la seguente motivazione:

Un film che in pochi minuti illustra un viaggio da sogno su una nave da crociera, rivelando la vacua realtà del business dell'intrattenimento.





La giuria ha assegnato inoltre una menzione speciale a

Scenes from a Dry City di François Verster & Simon Wood (Sud Africa 2018, 13’)

con la seguente motivazione:

Un film di particolare incisività visiva che ci conduce dal micro al macrocosmo, mostrando il crescente problema della penuria d'acqua a Città del Capo visto da diverse prospettive.





Menzione speciale Regione “Valorizzazione del paesaggio” (per il film che meglio testimonia le possibili connessioni tra ambiente e paesaggio) assegnata a

A Simple Life di Myrto Papadogeorgou e Robert Harding Pittman (Grecia 2018, 17’13”)





Menzione speciale Legambiente (per il film che meglio rappresenta l’ambiente come risorsa) assegnata a

The Climate Limbo di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019, 40’17”)

con la seguente motivazione:

La scelta di raccontare l’emergenza contemporanea sul doppio binario dell’analisi scientifica e dell’ecologia umana si sposa perfettamente con l’impostazione operativa di Legambiente.

È con piacere che decidiamo di premiare il lavoro di Francesco Ferri e Paolo Caselli perché ne condividiamo l'approccio, ma soprattutto riconosciamo l'urgenza di agire contro i cambiamenti climatici, di tradurre in azione l'Accordo di Parigi, di intraprendere un impegno concreto e tempestivo sulle procedure di tutela giuridica dei migranti climatici.





Menzione speciale WWF (per il film che meglio rappresenta le istanze di conservazione delle specie e della biodiversità) assegnata a

The Last Male on Earth di Floor Van Der Meulen (Paesi Bassi, Belgio, Germania 2019, 72’)





e per l’impegno dell’autore nella difesa della biodiversità a

#SaveGorillas di Chef Rubio (Italia 2018, 13’23”)





Menzione speciale Cooperativa Arcobaleno “Ambiente e società” (per il film che meglio coniuga i temi ambientali con la dimensione sociale) assegnata a

Breakpoint. A Counter-history of Progress di Jean-Robert Viallet (Francia 2018, 98’)

con la seguente motivazione:

Un lungo viaggio, come sfogliare un vecchio sussidiario dove tutto viene riletto, raccontato, e spiegato con garbo e puntualità.

















Riconoscimenti speciali :





Premio Movies Save the Planet a James Balog





Premio letterario Le Ghiande di CinemAmbiente a Fabio Pusterla









CONCORSO NAZIONALE SCUOLE CINEMAMBIENTE JUNIOR





Per il Concorso nazionale Scuole CinemAmbiente Junior, i cui vincitori sono gia stati annunciati lo scorso 10 maggio,

la giuria, composta da Vanessa Pallucchi, Angelo Robotto, Lello Savonardo, ha assegnato:





il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Primarie a

Giustino, uccellino coraggioso, realizzato dagli allievi della classe 2a C dell’I.C. 57° “San Giovanni Bosco” di Napoli





con la seguente motivazione:

Gli incendi boschivi, ce lo ricorda drammaticamente l'attualità, costituiscono un serio pericolo per il patrimonio forestale, per il loro impatto sugli ecosistemi in termini di salvaguardia della biodiversità e anche sulle risorse economiche. La fiaba di Giustino, uccellino coraggioso che non si arrende, che decide di ricostruire il suo bosco anziché abbandonarlo dopo il rogo, è un invito alla responsabilità individuale, al perseguire i propri obiettivi con forza d'animo e determinazione. Un esempio che deve essere di ispirazione per tutti noi, grandi e piccoli.





il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di I grado a





Gli eroi del riciclo, realizzato dagli allievi della classe 3a G dell’I.C. “A. Stoppani” di Lecco





con la seguente motivazione:

Un vademecum sbarazzino che parla la lingua dei ragazzi, per arrivare anche alle orecchie degli adulti; un susseguirsi di buone pratiche che trasformano la raccolta differenziata in un gioco di squadra in cui ognuno può dare il suo contributo. Utili eco-consigli anche per una minore produzione di rifiuti, a cominciare dall'ambiente scolastico perché, come ci insegnano i nostri simpatici eroi del riciclo, “il migliore rifiuto è quello che non si produce”.





il Premio per il miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di II grado a

2 Gradi, realizzato dagli allievi del Gruppo SCRILAB dell’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi” di Empoli (FI)

con la seguente motivazione:

Attorno all’affermazione di Nelson Mandela, “L’acqua è democrazia”, gli studenti di Empoli ci offrono con disincanto i loro dubbi, le loro paure insieme con la loro voglia di capire di più, l’ambizione di farsi parte attiva in una società “imperfetta e perfettibile”; una società di cui loro, nella piena consapevolezza dei propri limiti, di quelli della scienza e della politica, ma anche forti dei rispettivi ruoli, risorse e potenzialità, sono il futuro. Un futuro che cerca nella comprensione del nostro presente la miglior strada possibile da percorrere, insieme: individui, scienza, società.

La giuria ha inoltre deciso di attribuire una menzione speciale a

Uomini e ferro, realizzato dagli allievi della 5a A dell’I.I.S.S. “Antonio Pacinotti” di Taranto

con la seguente motivazione:

Serietà e maturità sono i due ingredienti che emergono dalla visione di un "quasi documentario", grazie ai quali viene raccontata una situazione estremamente complessa con linearità, concisione e chiarezza. Convince la capacità di fornire informazioni con una rappresentazione equilibrata dei fatti da cui tuttavia traspare la drammaticità della situazione che i ragazzi vivono nella loro quotidianità, sulla loro pelle.