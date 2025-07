Si alza il sipario sulla Fattoria delle Marionette: dal 1946 la favola della famiglia Grilli incanta Torino [FOTO]

Tutto pronto per l’inaugurazione ufficiale della Fattoria delle Marionette, in programma giovedì 3 luglio con una grande festa pensata per famiglie, bambini e appassionati. Tra laboratori, spettacoli e giochi all’aperto, via Pettinati si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della fantasia.

La Fattoria è l’estensione verde di Casa Gianduja, il nuovo polo culturale nato al civico 10, dove già da ottobre 2024 si sono svolti i primi spettacoli, anticipando l’apertura del Museo delle Marionette e dei Burattini, avvenuta a dicembre. Uno spazio magico dove natura, creatività e tradizione si incontrano sotto il segno del dolce simbolo di Torino.

A visitare oggi lo spazio è stata la vicesindaca Michela Favaro, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "È un luogo da valorizzare – ha commentato – perché restituisce al quartiere un immobile comunale prima dismesso, trasformandolo in un punto di riferimento culturale e educativo per le famiglie torinesi".

Una storia nata nel 1946

Tutto ha avuto inizio nel Natale del 1946, quando Augusto Grilli ricevette in regalo un piccolo teatrino con alcune marionette. Da quel momento, la sua passione è cresciuta anno dopo anno, portandolo a costruire, in oltre settant’anni, una raccolta straordinaria. In questo percorso coinvolge anche la moglie Mariarosa e il figlio Marco, che a soli 14 anni diventa il più giovane artista del teatro di figura in Italia e che, nel 2010, si aggiudica il riconoscimento come Miglior Burattinaio.

Il museo conserva infatti una collezione unica da circa 26mila esemplari tra marionette, burattini e teatrini originali dal Seicento a oggi, provenienti da tutto il mondo. Ma il cuore pulsante del progetto è anche all’aperto, nella "Fattoria delle Marionette", uno spazio ideato proprio da Marco Grilli e pensato per essere ludico, creativo. Tra orti didattici, giochi di gruppo, marionette a forma di animali da colorare e teatrini dove inventare storie, i bambini possono esplorare, improvvisare e liberare la fantasia.

"La vera storia di questo posto parte dal museo – ha spiegato Marco Grilli – ma oggi prende vita anche nel giardino, dove ogni notte ridipingo di bianco le marionette giganti per permettere ai bambini di ricominciare da capo. È un luogo pensato per far crescere i più piccoli attraverso il gioco e il teatro".

Tutto pronto per la grande inaugurazione

Già molto frequentato dal quartiere, lo spazio collabora con i commercianti locali e anche con l’oratorio parrocchiale, che fornisce piante in cambio di terra e oggi coinvolge i bambini nell’orto sinergico, dove giardinaggio e educazione si fondono in modo naturale.

Giovedì, dalle ore 18, si alzerà ufficialmente il sipario con laboratori, intrattenimento e, dalle 20, spettacoli firmati da Augusto e Marco Grilli, magie di Beppe Brondino e giochi per i più piccoli nella fattoria.

E per tutta l’estate, ogni fine settimana, un appuntamento diverso: si parte il 12 e 13 luglio con il laboratorio Colora la Fattoria, seguito il 19 e 20 dallo spettacolo Gianduja racconta la fattoria. Il 26 e 27 toccherà alla Caccia al Tesoro Animata, mentre il 2 e 3 agosto ogni bambino potrà "adottare" una marionetta, darle un nome e ricevere un attestato, con i messaggi più belli condivisi sui social.

Con Casa Gianduja, il teatro di burattini e marionette torna ad essere un’esperienza viva, partecipata e accessibile. Un modo per crescere, imparare e soprattutto per diffondere la cultura di un'arte che ha fatto la storia d'Italia.