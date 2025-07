La lezione del filosofo Vito Mancuso dà il via al Festival Corti.lì

Si è inaugurata ieri alle ore 18 nel cortile di Santa Pelagia l’edizione 2025 del Festival Corti.lì con la lezione del filosofo Vito Mancuso, dedicata al tema “Giovani e Futuro: una nuova speranza, una nuova prospettiva”, registrando il tutto esaurito.

Ecco un breve estratto dell’intervento: “Il titolo di questo incontro parla di una nuova speranza e una nuova prospettiva. Probabilmente queste parole derivano dal fatto che sentiamo che la speranza è finita. Avvertiamo ormai il futuro come qualcosa di minaccioso. A differenza delle persone che hanno vissuto nel primo dopoguerra, le quali al contrario sentivano che il futuro era radioso, che c'era una speranza, che tutto sarebbe sempre andato per il meglio. In un certo senso la modernità è nata proprio sulla base di questi sentimenti. L'evoluzione del pensiero dell'umanità, il cammino che è cominciato col Rinascimento e poi con l'umanesimo e si è compiuto con l'Illuminismo e con l'età dei diritti, insomma tutta questa storia di secoli e secoli dell'umanità era basata sulla convinzione profonda che le cose sarebbero andate meglio. Questa è la Modernità. Poi via via questa cosa si è consumata e noi stessi abbiamo preso atto di questa situazione e abbiamo inventato un termine per questi nostri giorni che in realtà non è un termine che descrive quello che c'è, ma è un termine che descrive quello che non c'è più. E questo termine è Post-Modernità. La modernità era la fiducia nel futuro. La Post-Modernità di questo tempo dal colore così indefinito, non è più la speranza nel futuro. Cosa possiamo offrire oggi alle nuove generazioni? La tesi che sostengo è che l’unica prospettiva che possiamo dare ai giovani è l’educazione del cuore”.

Il Festival Corti.lì prosegue fino a domenica 6 luglio 2025, ogni giorno con tanti ospiti e appuntamenti dalle ore 16 alle ore 24, in particolare con Accordi Disaccordi (questa sera alle ore 21), il Voxonus Duo e Flavio Spotti, lo spettacolo teatrale “Va, Va, Va, Van Beethoven” prodotto da Fondazione Casa Teatro Ragazzi e Giovani, lo yoga e le sonorizzazioni live di Sara Ferrero e Simone Campa, il dj set del collettivo Baci Stellari fino all’evento di chiusura con la poesia di Guido Catalano e il pianoforte di Valentina Lombardo e tanti altri.

Nel cuore di Torino, il suggestivo cortile alberato di Corti.lì torna a trasformarsi, durante l’estate, nel palcoscenico dell’edizione 2025 del Festival Corti.lì nel cortile di Santa Pelagia, in via Giolitti 35/A.