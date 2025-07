La cena teatrale in silenzio e lo spettacolo di Laura Curino su Rachel Carson aprono "Gran Paradiso dal Vivo"

Gran Paradiso dal Vivo, l’unico festival zero impact di teatro in natura in un parco nazionale, inaugura sabato 5 luglio alle 19 a Ribordone, sul versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, con la Cena in silenzio di e con Fabio Castello, Raffaella Tomellini, Federica Buzzi, Simona Ceccobelli, Raffaella Antona, Christian Toro, Sara Gambini Rossano, della Compagnia Le Sillabe. Mangiare insieme è una vera e propria meditazione con la quale si può entrare in contatto profondo con il cibo e con le persone. L’uomo cerca il silenzio ma lo teme anche perché è faticoso liberarsi degli strumenti tecnologici che portano ad essere sempre connessi. Seduti a tavola, in silenzio, circondati dai soli rumori della natura, il corpo diventa protagonista e riunisce ciò che lo spazio e il tempo hanno separato.