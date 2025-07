Marracash chiude il suo tour negli stadi a Torino: il concerto all'Inalpi Arena

Marracash torna a Torino quest'inverno.

Il rapper chiuderà il suo tour negli stadi il 20 dicembre 2025 all'Inalpi Arena. Il live riproporrà il concept ideato per MARRA STADI25, che si concluderà il 5 luglio allo Stadio San Filippo di Messina.

La produzione mastodontica dello show, creata dal team tutto italiano di Ombra - studio basato a Londra - con la direzione artistica di Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli, segna un’evoluzione rispetto al già imbattibile Marrageddon. A completare il live, un corpo di ballo con otto ballerini diretto dai coreografi Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo, una band dal vivo e una serie di performer che si alternano sul palco, come Matilda De Angelis - la cui voce è in costante dialogo con Marracash, guidando lo spettatore dentro un universo sospeso tra realtà e finzione. Sullo sfondo dominano 5 imponenti robot costruiti per lo show alti dai tre ai sei metri, per un impatto visivo e narrativo totale. E non può mancare naturalmente la presenza di MIND Industries, un'entità creata appositamente e incaricata del "Monitoraggio Interiore per la Neutralizzazione del Distacco".