Dopo la fattura, anche lo scontrino diventa elettronico: coinvolti 15mila attività a Torino

Continua la rivoluzione "immateriale" del fisco: dopo la fattura, adesso anche lo scontrino si prepara a scomparire, perdendo la sua forma cartacea (almeno in parte) per diventare digitale.

La scandeza? Meno di un mese: dal 1° luglio infatti l’invio dei corrispettivi elettronici (gli scontrini, appunto) diventerà un obbligo per le aziende con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro. Mentre sei mesi dopo (dal 1°gennaio 2020) il provvedimento si allargherà a tutte le aziende.

I numeri dicono che sono circa 30mila le imprese piemontesi con volume d’affari superiore ai 400.000 euro interessate dal 1 luglio alla comunicazione telematica dei corrispettivi. Circa 15.000 nella sola città di Torino. E dunque ci si sta muovendo per farsi trovare pronti. Lo scontrino come tutti lo conosciamo non sparirà: ci sarà sempre un pezzetto di carta che il negoziante consegnerà al cliente in caso di controlli, ma tutto il resto (l'invio al commercialista, così come i controlli da parte dello Stato) avverranno in via telematica, senza l'uso di ulteriore carta.

"I negozianti sono un po' preoccupati - ammette Massimiliano Grasso, responsabile business di Scloby, azienda che con Ascom sta cercando di accompagnare i commercianti nella transizione -, ma il primo registratore telematico è stato installato ormai nel 2017 per le pratiche necessarie con l'Agenzia delle Entrate e non ci sono particolari problemi: chiunque usa uno smartphone, non avrà difficoltà".



Quel che è certo è che in tanto dovranno sostituire il proprio registratore di cassa con quello nuovo, dunque dal 10-12% di sostituzioni "fisiologiche" degli anni passati ci si prepara a un'ondata di domanda, cui non sarà semplicissimo dare risposta.

"Siamo di fronte all'evoluzione digitale del fisco, dopo la fatturazione elettronica - dice Claudio Ferraro, direttore Epat Torino - e ci sono due preoccupazioni: da un lato l'operatività e le relative sanzioni. Dall'altro il costo: la versione base dei nuovi registratori di cassa sarà di almeno 800-1000 euro. Una tantum, è vero, ma in periodi non facili come questi è comunque una spesa in più".