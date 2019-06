Fiom, Re David: "Su FCA sappiamo le cose solo dai comunicati ufficiali"

Se Fiom e Cgil parlano di auto a Torino, non si può non fare riferimento a FCA. E in particolare alla trattativa fallita con Renault. Ecco perché al convegno "Il futuro dell'auto" si discute soprattutto di presente, con una nota decisamente polemica.

"Sia il governo che i sindacati, le notizie su FCA le apprendono dai comunicati stampa - punge Francesca Re David, segretaria generale di Fiom -. È da tempo che chiediamo di incontrare l'azienda a un tavolo nazionale, ma senza esito". In attesa di capire come andrà a finire, però, alcuni dati sono già emerso con chiarezza. "Vediamo che il governo francese ha messo i suoi paletti - prosegue Re David -. Pensiamo che la fusione sarebbe stata importante in un periodo come questo, capendo però cosa succederebbe per gli stabilimenti e se ci sono sovrapposizioni".