Mercatone Uno, incontro al Mise per Cirio: "Accordo con banche per anticipare ai lavoratori piemontesi la cassa"

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino hanno preso parte, questa mattina a Roma al Mise, al tavolo di crisi nazionale sul caso del Mercatone Uno.

Il confronto è stato preceduto da un incontro riservato con il sottosegretario del Ministero dello Sviluppo economico, Davide Crippa, e il presidente del tavolo di crisi, Giorgio Girgis Sorial, chiesto dal presidente Cirio per affrontare in particolare alcuni aspetti che riguardano la situazione dei lavoratori piemontesi. "Abbiamo parlato - sottolinea il governatore - di cosa è possibile fare in concreto per i 250 del Mercatone Uno in Piemonte". In provincia di Torino l'ultimo a chiudere in ordine temporale è stato il punto vendita di Beinasco, preceduto da Mappano e Brandizzo.