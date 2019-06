Carmagnola, tornano gli appuntamenti dei Giovedì sotto le Stelle

Si svolge anche nel 2019 la storica kermesse “ Giovedì sotto le Stelle ” che tra il 13 giugno e il 25 luglio propone sette piacevoli giovedì sera a Carmagnola con negozi aperti, musica, balli, spettacoli, animazioni e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali, la serata Decaleva con il festeggiamento delle leve dal 1991 al 2000, la 3^ edizione del Festival Folk, le serate Bimbi in Piazza, American Style, Musica & Fashion, Bikers e la 13^ edizione del “The Giorgione Day” con sfilate di auto e moto d’epoca e spettacoli circensi che faranno vivere in maniera divertente e frizzante il centro di Carmagnola.

Nella serata di giovedì 20 giugno è in programma la terza edizione del Festival Folk di Carmagnola che si svolgerà in diverse location del centro storico, tra Via Valobra e Piazza Martiri, con la partecipazione di gruppi musicali che proporranno il genere folk in diverse sfumature e a fruizione gratuita.