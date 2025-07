Continua il viaggio di LoST-EU: al via la terza annualità del progetto che promuove le piccole DOP

È iniziata la terza annualità del progetto LoST-EU, e riprende il fitto calendario di eventi promozionali che porteranno gli otto formaggi DOP di LoST in Italia e all’estero per tutto il 2025 e parte del 2026.

Dopo un primo, fortunato weekend del gusto organizzato a inizio giugno a Barolo, LoST-EU si sta preparando per la sua partecipazione al Festival Collisioni ad Alba, ormai meta fissa e strategica dal punto di vista di visibilità e promozione.

L’evento musicale, che nella scorsa edizione ha registrato oltre 40.000 spettatori, è in programma ad Alba dal 4 al 13 luglio, con ospiti del calibro di Gigi D’Agostino, Thirty Seconds To Mars, Irama, Kid Yugi e Sfera Ebbasta.

Sarà una nuova grande occasione di divulgazione per il progetto LoST-EU che avrà a disposizione un corner promozionale nell’area hospitality, dove saranno raccontate le storie e le qualità uniche del suo paniere di formaggi DOP agli ospiti della manifestazione. Qui verranno anche realizzate attività social, momenti di racconto e promozione sul web, attraverso post, video e pillole che verranno pubblicate sulle pagine del progetto sul tema della sostenibilità, che è tema chiave del progetto LoST-EU e che accomuna tutte le otto DOP di eccellenza del paniere: il Murazzano, il Roccaverano, l’Ossolano dal Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belice e il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e in ultimo ma non certo per importanza il Provolone del Monaco dalla Campania.

Non solo. Il Progetto LoST-EU sarà anche presente sul maxischermo del palco di Collisioni prima dei concerti e sui totem promozionali dell’evento, per poter diffondere anche al grande pubblico la sua filosofia e la conoscenza di questi antichi prodotti della tradizione casearia italiana.

La partecipazione ad un gande evento come Collisioni ha come scopo, per LoST, soprattutto quello di sensibilizzare il grande pubblico, specie quello dei giovani, al tema della sostenibilità, al rispetto per le tradizioni e per l’ambiente. Il pubblico potrà apprezzare la filosofia di LoST, che ha come scopo soprattutto quello di stimolare le persone a riflettere sugli attuali sistemi di distribuzione dei beni alimentari e a conoscere le buone pratiche che possiamo adottare ogni giorno, in qualità di consumatori, scegliendo prodotti equi e sostenibili.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI…

Ma il viaggio è appena iniziato. Da settembre sono previste nuove interessanti iniziative per LoST-EU, come la partecipazione alla manifestazione Cheese, i nuovi eventi in Germania tra ottobre e novembre, e l’ultima tappa in Svezia, programmata per febbraio 2026….

LOST EU È UN PROGETTO DI ASSOCIAZIONE ALTE TERRE DOP

In collaborazione con: Consorzio per la Tutela del Murazzano DOP, Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP, Consorzio per la Tutela dell’Ossolano DOP, Consorzio Tutela Puzzone di Moena DOP, Consorzio per la Tutela dello Strachitunt DOP, Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP, Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP, Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP