Oltre 150 spettacoli di 80 artisti da tutto il mondo per Lunathica

Dal 9 al 13 luglio 2025 torna Lunathica, il Festival Internazionale di Teatro di Strada giunto alla XXIII edizione, con il suo bagaglio di artisti e spettacoli internazionali pronti a sconvolgere i Comuni di Cirié, Mathi, Nole, Fiano, Lanzo, Leinì e Villanova Canavese.

Un appuntamento fisso, molto atteso da tutta la comunità e che ogni anno attira un numero sempre maggiore di appassionati anche da fuori regione. Lunathica diventa così un momento aggregativo importante, un luogo di incontro per amanti dello spettacolo dal vivo, ma anche e soprattutto l’occasione per ritrovarsi a condividere un’esperienza a 360 gradi che punta i riflettori sul territorio. Lo spettacolo è il momento clou di una giornata in cui si possono vivere esperienze diverse e complementari. La sede dello spettacolo in particolare non è più solo la piazza o il cortile, ma anche location inconsuete nel cuore della natura, lungo la pista ciclabile del Torrente Stura, come il Santuario di San Vito a Nole, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo a Lanzo o il Parco Due Laghetti di Villanova; le vetrine dei negozi che diventano un insolito palcoscenico.

Sempre più Lunathica, festival fondato e diretto da Cristiano Falcomer, coinvolge il territorio e i soggetti che vi operano a tutti i livelli per dare vita a quella che è considerata ormai a pieno titolo una grande festa del territorio che oltre agli spettacoli propone concerti, workshop, mostre fotografiche, e proposte gastronomiche al Circus Village.

Il ricco cartellone propone 80 artisti di 28 compagnie per oltre 150 repliche, con 9 prime nazionali, 10 prime regionali e 2 debutti nazionali, distribuite in 5 giornate.

Il Festival si apre mercoledì 9 luglio in Piazza Borla a Fiano con lo spettacolo di danza e fuoco “I custodi delle fiamme” della compagnia Calidé in un crescendo di immagini di grande impatto visivo.

Il Festival quest’anno si apre a una pregevole coproduzione con la Compagnia Liberipensatori “Paul Valery” che porterà in prima nazionale a Villanova il 12 luglio lo spettacolo Gioconda.