Manital, la protesta si sposta sotto l'assessorato regionale: "Adesso basta, non accettiamo più scuse" (VIDEO)

Non si ferma la battaglia dei lavoratori della Manital, da tempo in attesa degli stipendi e ormai al centro di numerose manifestazioni e proteste. L'azienda si occupa di pulizie in Comuni come Nichelino, Collegno, Alpignano, Pianezza, Città Metropolitana, Asti e Ivrea e grosse aziende pubbliche e private come Inail e Agenzie delle Entrate, ma anche Inps, Atc, Teksid, Ferrovie, i tribunali di Biella e Novara e così via.