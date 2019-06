L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Si farà sentire eccome l’ultimo quarto di Luna del 25 giugno, apportatore di tensione, nervosismo ed uno spizzico di spossatezza da arginare dedicando le giuste ore al riposo così come nel trattare con gli altri vi capiterà di venir fraintesi con conseguenti scambi di opinione o temporanee incomprensioni. Anche il settore materiale andrà tenuto sotto controllo considerate le spese da sostenere e un imprevisto pecuniario. In casa o in amore tirerà aria di novità.

TORO : Approfittate di questo discreto momento al fine di ottimizzare la quotidianità, variare ciò che non funge, reclamare diritti e priorità, abbozzare progetti o riprendere in mano le redini di una situazione delicata dove di mezzo ficcano naso e lingua delle gelose persone. Farete un incontro interessante, vi arrabbierete con un incompetente, riceverete un gradito invito o un comunicato strampalato, rimarrete stupiti da un amico o accuserete un disturbetto da curare.

GEMELLI : Nonostante qualche nuvoletta offuschi il cielo non avrete di che lamentarvi a patto di riguardarvi, limitare strapazzi, non andare a cercare il pelo nell’uovo, accontentarvi di ciò che offre il presente, fare dell’ottimismo un baluardo e soprassedere su bassezze umane. I maschietti siano chiari ed espliciti con una donzella affinché non si crei chimere ed illusioni. Una faccenda pratica oltretutto andrà presa di petto e una pratica sveltita in fretta. Gonfiori addominali.