In via Cigna i volontari (e il presidente della Circoscrizione) potano i rami degli alberi [FOTO]

Maxi intervento di potatura, questa mattina, in via Cigna (quartiere Barriera di Milano). I lavori, curati grazie ai volontari di Torino Spazio Pubblico e ai tecnici del Verde Pubblico comunale, hanno toccato i marciapiedi tra via Valprato verso il museo Ettore Fico e verso piazza Ghirlandaio.

Il motivo è molto semplice: i rami degli alberi, ormai, erano arrivati quasi ad altezza uomo. Rendendo complicato l'attraversamento delle persone ma, soprattutto, avevano finito per nascondere persino un segnale stradale e la fermata dei mezzi pubblici. Un segnale troppo grande, per essere ignorato. "Non si vedeva nemmeno la palina del bus - racconta Claudia, una volontaria -. Eravamo una decina oggi a lavorare, ci siamo attivati curando un territorio che ha davvero bisogno di questi piccoli interventi".

E l'operazione, con tanto di cesoie e sacchi della spazzatura al seguito, è andata così bene che verrà riproposta tra una settimana. All'appuntamento ha preso parte, lavorando, anche il presidente della Circoscrizione 6. "Rappresentando il centro civico - spiega Valerio Lomanto -, ho voluto dare un segnale. Ringrazio i volontari (e il presidente Giulio Taurisano) per il lavoro fatto questa mattina in via Cigna, in un'area che aveva davvero bisogno di una bella potatura. E sono contento di aver partecipato, attivamente, dando una mano al territorio".