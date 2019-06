Il giorno dopo di Appendino, "Su Olimpiadi non ho rimpianti: ho lottato come un leone"

"Non mi pento assolutamente, non ho alcun rimpianto per la scelta che abbiamo fatto. Anche perché so di essermi spesa tantissimo: ho fatto il massimo e ho lottato come un leone per candidare Torino con le sue valli nell’ottica di riutilizzare i nostri impianti per un modello sostenibile”. Il giorno dopo la vittoria di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026, Chiara Appendino non ci sta a recitare la parte della sconfitta. Nonostante qualche critica arrivata anche dall'interno del mondo grillino.