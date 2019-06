Arcigay Torino, 300 manifesti per ricordare i Moti di Stonewall

Nella notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 allo Stonewall Inn, in Christopher Street a New York, la polizia fece irruzione per l’ennesima retata. L’accusa nei confronti delle persone LGBTQI che frequentavano il bar era quella di ferire la pubblica morale, come sosteneva la legge dell’epoca negli Stati Uniti. Ma quella sera le persone LGBTQI si ribellarono e decisero di rivoluzionare per sempre la loro stessa visibilità. La protesta di quella notte, che prese il nome Moti di Stonewall, si trasformò in guerriglia urbana e durò per tre giorni, segnando un punto di svolta nella vita del movimento LGBTQI mondiale.