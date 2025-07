Dal caldo estremo ai temporali: oggi Piemonte in allerta gialla con rischio grandine e allagamenti, anche Torino trema

Dal caldo estremo ai temporali, col rischio di "locali allagamenti, grandine, raffiche di vento e isolati fenomeni di versante".

Dopo quanto accaduto ieri anche nella nostra provincia, coi rovesci causa delle frane registrate in territorio di Argentera, è prudente la previsione fatta per la giornata di oggi e domani dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa), che nel suo ultimo bollettino, emesso negli scorsi minuti, ha diramato per la giornata di oggi, martedì 1° luglio, un’allerta di livello giallo che riguarderà l’intera regione.

"Tra il pomeriggio e la notte odierni – si legge nella previsione dei tecnici di Arpa – un'ondulazione depressionaria convoglierà aria fredda in quota sul Piemonte, causando temporali localmente intensi. Ancora attività temporalesca domani, ma più circoscritta ai rilievi e condizioni più stabili giovedì".

Per tutte le zone lo scenario atteso è quello di "locali allagamenti, caduta alberi, fulminazioni, grandine e isolati fenomeni di versante".

Il quadro è previsto in miglioramento per domani, mercoledì 2 luglio, quanto, con riguardo alla nostra provincia, l’allerta rimarrà tale, al primo livello di rischio, limitatamente alle Valli Po, Varaita, Maira e Stura.

In discesa al livello di disagio bioclimatico 1 ("debole") la previsione del bollettino relativo alle ondate di calore, con temperature massime attese tra i 32°C di oggi e i 30°C di domani, mercoledì. Giovedì 3 luglio la Granda tornerà a subire la morsa di un caldo da bollino rosso con massime, per la provincia di Cuneo, di 36°C.