Santena, quest'estate il lancio della Zona a Commercio locale

Il Comune di Santena presenta la nuova campagna estiva 2025 dedicata alla promozione del commercio locale e al rafforzamento dei servizi sociali sul territorio. Un progetto che guarda alle esigenze dei cittadini durante i mesi più caldi, puntando su prossimità, assistenza e vivibilità.



Tra le novità principali, il lancio – per la prima volta – della ZCL, Zona a Commercio Locale: un invito positivo a vivere le vie della città attraverso gli acquisti nei negozi di prossimità.

«Con la ZCL vogliamo ricordare a tutti che il commercio locale è parte integrante della vita di Santena – spiega Silvia Migliore, assessora al commercio – Sostenere i nostri negozianti significa rafforzare l’identità del territorio, mantenere vivi i servizi e promuovere un’economia più giusta e vicina alle persone.»



La campagna, diffusa attraverso un pieghevole con gli orari estivi e i servizi offerti dalle attività aderenti, si affianca a una rete di iniziative sociali che il Comune ha voluto potenziare per rispondere alle esigenze delle fasce più fragili.

«L’estate può diventare un momento critico per chi è solo o ha bisogno di supporto, come le famiglie con bambini piccoli – evidenzia Alessia Perrone, assessora alle politiche sociali – Per questo abbiamo rafforzato la consegna di pasti, farmaci, abiti e alimenti, e attivato servizi come il taxi sociale e l’Help Desk: strumenti concreti per non lasciare indietro nessuno.»



Un ulteriore fronte di intervento riguarda la vivibilità urbana, con un’attenzione specifica alla viabilità e alla disponibilità di parcheggi nelle aree commerciali della città.

Giovanni Iannuzzi, consigliere con deleghe alla viabilità interviene: «L’obiettivo è creare soluzioni funzionali alla viabilità, con un occhio di riguardo ai parcheggi soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. In questo modo si rende più attrattiva la città sia per i residenti sia per chi arriva da fuori».

«Accanto alla promozione dei negozi, stiamo lavorando per migliorare l’accessibilità e la qualità della sosta, affinché fare acquisti a Santena sia sempre più comodo e piacevole – conclude Paolo Romano, vicesindaco e assessore con deleghe alla pianificazione territoriale – Il nostro obiettivo è una città a misura di persone, dove servizi, commercio e mobilità si integrano per rispondere ai bisogni reali.»