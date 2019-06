Parco della Salute, l'assessore alla Sanità Icardi: "Opera fondamentale, bene il confronto tra esperti e operatori"

"Ovviamente occorre tener conto che, come Amministrazione regionale insediata da pochi giorni, ci inseriamo in un procedimento già avviato in una procedura in corso d’opera. Tuttavia, colgo l’occasione per ribadire l’importanza di questo intervento, che rappresenta un investimento di risorse importanti ed ha un elevato potenziale di attrazione per tutto il territorio: un progetto che è sanità, ma anche urbanistica, paesaggio, ricerca, innovazione, formazione. Il tutto in un contesto di integrazione tra attività diverse e professionalità distinte che rappresenta un unicum a livello non solo regionale ma anche nazionale" ha poi proseguito l'assessore.