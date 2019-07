Nuovo Consiglio Regionale, Cirio: "Avanti con rigore di bilancio perché il Piemonte possa continuare a pagare i suoi debiti"

“Continueremo con questa politica di rigore e serietà di bilancio, per far sì che il Piemonte possa continuare a pagare i suoi debiti, perché i debiti si pagano, così mi hanno insegnato”. E’ questo il messaggio che ha voluto lanciare il Presidente della Regione Alberto Cirio durante la prima seduta di insediamento del Consiglio Regionale.

In apertura della seduta il governatore di centrodestra ha voluto ringraziare i suoi sfidanti in campagna elettorale Sergio Chiamparino, Giorgio Bertola e Valter Boero. "Ci hanno a volte accusato - ha spiegato Cirio - di non aver fatto “scorrere il sangue”, ma io credo che non sia questo che i cittadini desiderino vedere da chi ha il compito di rappresentarli".