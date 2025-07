Bando regionale per i disoccupati di lunga durata, Valle (PD): "Ritardo di 5 mesi"

“Ho interrogato l’Assessore regionale Chiorino per sapere quali siano le reali e specifiche motivazioni del ritardo nella pubblicazione della determina di approvazione del bando per i “Progetti di Pubblica Utilità” che rappresentano uno strumento cruciale di politica attiva del lavoro, destinato a persone in condizioni di particolare fragilità, come i disoccupati di lunga durata (da almeno 12 mesi e con più di 30 anni) e, soprattutto, persone in carico ai Servizi Socio-Assistenziali, per le quali il bando prevede una riserva di almeno il 30% dei posti. A oggi, infatti, luglio 2025 la finestra temporale prevista nella bozza di bando per la presentazione dei progetti (13-24 gennaio 2025) è abbondantemente trascorsa. Questo ritardo sta negando a migliaia di cittadini un’opportunità concreta di reinserimento e sta privando i Comuni e le Unioni di Comuni di risorse fondamentali per la cura del patrimonio ambientale, culturale e per l'erogazione di servizi di pubblica utilità” spiega il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Ci fa piacere che l’Assessore, nella sua risposta, ci rassicuri sul fatto che la Giunta ha sempre lavorato con responsabilità per garantire l’operatività di uno strumento così importante e, ancora di più, che la determina, finalmente, sia in adozione. Il ritardo, di ben 5 mesi, a detta di Chiorino, sarebbe dovuto a “un’attività istruttoria supplementare, resa necessaria per assistere alcuni Comuni nella corretta costruzione del budget progettuale”, in linea con uno spirito collaborativo” prosegue Valle.

“Auspichiamo che, proprio in nome dell’attenzione e responsabilità richiamate dall’Assessore Chiorino, finalmente si possa procedere con il bando per i “Progetti di Pubblica Utilità” senza più indugi, né rinvii” conclude Daniele Valle.