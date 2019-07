Sottopasso del Lingotto chiuso per lavori dal 6 luglio al 15 settembre

Nell'ambito delle opere di urbanizzazione connesse con la costruzione del nuovo Palazzo della Regione e realizzate dalla stessa Regione è prevista la chiusura di entrambe le semicarreggiate del sottopasso de Lingotto (da corso Unità d'Italia a corso Corsica) dal 6 luglio al 15 settembre al fine di consentire la realizzazione degli interventi necessari per il collegamento del sottopasso con il nuovo tratto di galleria che verrà costruito in direzione sud; tali opere comprendono la demolizione di una parte delle strutture in cemento armato esistenti e il rifacimento della rete di fognatura e della rete idrica.