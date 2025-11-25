Dalla Circoscrizione 7 un appello per la sicurezza in precollina: “Troppi monopattini fuori controllo”

Immagine d'archivio di monopattini e malasosta

L’aumento del traffico di monopattini elettrici nella zona precollinare della Circoscrizione 7 - in particolare nell’area compresa tra corso Gabetti e la chiesa della Madonna del Pilone - ha spinto i consiglieri della Lega, Daniele Moiso e Daniela Rodia, a presentare un’interpellanza con richiesta di maggiori controlli sul territorio.

Troppe violazioni?

Secondo i firmatari, nell’ultimo periodo si è registrato un utilizzo sempre più disinvolto del mezzo, spesso in violazione del Codice della Strada: monopattini che circolano sui marciapiedi, attraversano le strisce pedonali ad alta velocità e rappresentano un rischio per pedoni e residenti, in buona parte persone anziane.

Non solo infrazioni. L’interpellanza segnala anche episodi in cui il monopattino sarebbe stato utilizzato come strumento per commettere piccoli reati ai danni dei soggetti più fragili, circostanza che viene riferita con frequenza crescente dai cittadini della zona.

Tutti i controlli

Alla richiesta dei consiglieri ha risposto l’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, riferendo i dati forniti dal corpo di Polizia Locale. Dal 10 gennaio al 30 settembre sono stati effettuati 857 controlli complessivi sui mezzi elettrici in città, di cui 157 nel territorio della Circoscrizione 7. Nello specifico tratto segnalato - tra corso Gabetti e Madonna del Pilone - sono state accertate 12 violazioni a carico dei conducenti di monopattini.

“L’assessore - ha spiegato il presidente del centro civico, Luca Deri - ha assicurato che il Comando della Sezione 7 continuerà a monitorare la situazione, intensificando i servizi di accertamento e verifica sulla circolazione dei mezzi elettrici, compatibilmente con le altre attività operative degli agenti”.