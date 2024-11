Scarperosse: in piazza Palazzo di Città l'iniziativa dei taxisti torinesi per dire no alla violenza sulle donne

Anche i taxisti torinesi 'scendono in campo' oggi, 25 novembre, per dire no alla violenza sulle donne. L'iniziativa organizzata da Taxi Torino insieme al gruppo Augusta Taurinorum prevede un ritrovo a partire dalle ore 10 in piazza Palazzo di Città, di fronte al Comune, per l'iniziativa intitolata Scarperosse. A spillo, con tacco, senza tacco, ciabatte, stivaletti, scarpe rotte, insomma scarpe, ma rigorosamente rosse.