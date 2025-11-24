Traffico dei tram in tilt su via XX settembre: un'auto parcheggiata male impedisce il passaggio dei mezzi

Malasosta nel cuore di Torino e traffico in tilt, nella serata di oggi. Un'auto di grande cilindrata, infatti, è stata lasciata parcheggiata malamente in via XX settebre, quasi all'angolo con via Garibaldi.

Il risultato è che nessun tram è riuscito a passare lungo i binari: marcia indietro, mentre la Polizia Municipale cercava di intervenire e rintracciare anche il proprietario della vettura.



Influenzate dai disagi le linee 4, 8, 11, 19, 27 e 51.