Cronaca | 24 novembre 2025, 18:58

Traffico dei tram in tilt su via XX settembre: un'auto parcheggiata male impedisce il passaggio dei mezzi

La vettura, di grandi dimensioni, è stata lasciata all'angolo con via Garibaldi. Influenzate le linee 4, 8, 11, 19, 27 e 51

Malasosta nel cuore di Torino e traffico in tilt, nella serata di oggi. Un'auto di grande cilindrata, infatti, è stata lasciata parcheggiata malamente in via XX settebre, quasi all'angolo con via Garibaldi.
Il risultato è che nessun tram è riuscito a passare lungo i binari: marcia indietro, mentre la Polizia Municipale cercava di intervenire e rintracciare anche il proprietario della vettura.

Influenzate dai disagi le linee 4, 8, 11, 19, 27 e 51.

redazione

