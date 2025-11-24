Tassisti abusivi, giro di vite dei Civich davanti alle discoteche e all'Allianz stadium

Giro di vite della Polizia Locale contro i tassisti abusivi davanti alle discoteche di Torino, così come nell'area dell'Allianz Stadium durante le partite della Juventus. La Città ha infatti deciso di istituire un nuovo servizio di controllo, da mezzanotte alle 7 di mattina, di fronte ai locali della movida notturna e nella zona della Continassa in occasione di eventi.

I controlli

L'obiettivo, come chiarito dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda in Sala Rossa rispondendo alla consigliera della Lega Elena Maccanti, è verificare l'eventuale presenza di NCC irregolari. Dal 1 gennaio al 3 novembre 2025 sono state effettuati 39 controlli davanti alle discoteche e all'Allianz Stadium in occasione dei match dei bianconeri ed altri eventi.

Dispositivi per letture targhe

A questi se ne aggiungono 253 fatti in orario giornaliero, compresi quelli effettuati in piazza della Repubblica. Tutti i servizi, ha chiarito Porcedda, sono stati eseguiti utilizzando i dispositivi di lettura targhe per individuare quelli di presunti abusivi e degli NCC autorizzati ad operare sul nostro territorio.

Complessivamente sono finiti sotto la lente dei Civich 112 veicoli, per un totale di trenta multe. In totale sono stati poi segnalati come abusivi otto mezzi.

In parallelo la Città ha attivato una casella di posta elettronica in cui i titolari di licenza taxi possono inviare segnalazioni certificate di presunte irregolarità. Nel 2025 la Polizia locale ha ricevuto 144 segnalazioni.

Soddisfatta dai dati la consigliera Elena Maccanti. "È positiva - ha commentato -l'intensificazione dei controlli, così come il Comune abbia istituto una PEC: occorre andare avanti su questa strada. La lotta all'abusivismo favorisce la tutela del comparto e dell'utenza".