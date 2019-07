Traghetti e Navi per la Corsica

La Corsica è una delle mete turistiche più suggestive dell’intero Mediterraneo. Per la sua posizione, si presta ad essere raggiunta soprattutto per via mare. Traghetti Corsica e navi che vi faranno raggiungere la costa della Corsica, operano con orari sia diurni che notturni. Di giorno, dalle nostre coste, la traversata dura dalle 4 alle 6 ore e mezza. Di notte, il viaggio è più lungo, solitamente intorno alle 9-10 ore. L’imbarco del vostro veicolo e di animali domestici è ormai un servizio garantito da ogni operatore.



Tra le compagnie più apprezzate che battono maggiormente la tratta Italia-Corsica vi è la "Corsica Ferries". Potrete scegliere la partenza, in base alle vostre necessità, soprattutto dai porti di Livorno e Savona. Se volete partire di giorno vi consigliamo la tratta Livorno-Bastia, con partenza ogni giorno tra le 7:30 e le 8:30. Se partite da Savona, le tratte sono notturne, si parte ogni sera tra le 21:00 e le 23:00. Destinazione sempre Bastia. È ovviamente possibile imbarcare la vostra automobile ed eventuali animali domestici. In fase di prenotazione dovrete specificare dimensioni del veicolo e scegliere servizi aggiuntivi, come quelli di ristorazione, WI-FI e la tipologia di sistemazione. Difficile fare una stima del prezzo, si possono avere sistemazioni molto economiche con sola poltrona (poche decine di euro), a cabine dotate di letti, TV satellitari e oblò (in questo caso si può toccare un centinaio di euro). Tratte analoghe al ritorno, Bastia-Livorno nel primo pomeriggio, Bastia-Savona verso sera. "Corsica Ferries" propone collegamenti anche tra Sardegna e Corsica. La tratta Bonifacio-Santa Teresa e ritorno con collegamenti garantiti di mattina, pomeriggio e sera.



La compagnia di navi e traghetti "Moby", offre collegamenti soprattutto da Genova, Livorno e Piombino sempre in direzione Bastia. Non solo automobili, potrete imbarcare anche il vostro camper o la vostra moto, ad un prezzo molto vantaggioso. Da Genova la durata del viaggio è quella standard, circa 6 ore e mezza la mattina, partenza di solito alle 8:00 e circa 10 ore se si parte alle 21:00. Sulla tratta del traghetto Livorno Bastia si parte anche il pomeriggio, e sarete a destinazione dopo appena 4 ore. Prezzi e servizi in linea con quelli degli operatori concorrenti. Anche qua, a voi la scelta, tra le poltrone o le cabine, solitamente quadruple, offerte da Moby. Attenzione a non prenotare le cabine dedicate agli amici a quattro zampe se non avete animali domestici al seguito.



L’alta stagione in Corsica è da giugno a fine agosto. Se partite in questo periodo, cercate di prenotare con un buon anticipo, per trovare le tariffe migliori. La maggior parte delle tratte è comunque garantita anche fuori dall’alta stagione, con prezzi più economici.



Le due compagnie di traghetti che abbiamo citato sono probabilmente tra i leader del settore, e potrete prenotare comodamente dai loro siti, che sono estremamente intuitivi. Vi consigliamo comunque di partire confrontando le decine di offerte di collegamenti anche di altre compagnie. Questo attraverso siti dedicati, come ad esempio "traghettiperlacorsica.com". Questo sito vi permette di inserire porto di partenza e destinazione e vi trova subito le migliori tariffe delle compagnie che battono la vostra tratta ideale.