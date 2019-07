La Torino Fashion Week si chiude nel segno dell’Avanguardia con Hussein Harba e Orgvsm

Sarà una serata all’insegna dell’avanguardia quella che, mercoledì 3 luglio alle 21, chiuderà la quartaTorino Fashion Week all’ex Borsa Valori in via San Francesco da Paola 28. Diversissime per stile ma accomunate dall’aver saputo trasformare la propria arte in moda, saliranno in passerella le due guest star dell’edizione 2019, il poliedrico artista iracheno e torinese d’adozione Hussain Harba ed il talentuoso 22enne Edwin Basha con il suo brand Orgvsm.



Con il suo studio di progettazione e laboratorio creativo La TriArt Pubblicità Harba ha realizzato negli anni più di 173 mila art objects per i più famosi brand italiani e internazionali, distribuiti in tutto il mondo. Componenti d’arredo - scrivanie, poltrone e divani - dalle forme innovative e dai colori accesi, nei quali i materiali hanno un ruolo fondamentale, ma anche grandi progetti architettonici e oggetti d’uso quotidiano, gioielli e borse di lusso. Proprio sul palcoscenico della Torino Fashion Week presenterà in anteprima una capsule collection di bags customizzate e quindi tutte diverse tra loro, che racchiudono l’universo personale di ogni donna in un accessorio che coniuga charme ed eleganza. Raffinate e grintose, indagano tutta la palette cromatica e si declinano perfettamente dall’alba al tramonto, ideali sia per la business woman, sia per un party chic. Dalla scelta del tessuto o pellame alla più piccola rifinitura passando per la pochette porta cellulare applicata esternamente e removibile, ogni dettaglio è frutto della sintesi di design, architettura e arte.



Sul catwalk, per Harba, sfilerà anche l’ex top model Bali Lawal, icona per Giorgio Armani e per tutti i maggiori stilisti italiani e non, da Bulgari, Etro e Krizia a Chopard, Diesel, Versace e Calvin Klein. Oggi, scesa dalle passerelle, continua a calcare il palcoscenico della moda internazionale da imprenditrice con “A Coded World”, un progetto di moda e design trasversale per geografia e culture, che ha l’obiettivo di mettere insieme un melting pot di talenti e dare visibilità a giovani stilisti e designer provenienti da diversi parti del mondo.

Basha, invece, è tra i tatuatori più richiesti della scena artistica torinese e non solo. Con Orgvsm propone un seducente street style che richiama disegni tribali, graffiti, rose stilizzate e maxi scritte. Felpe, retro zip jeans, giacche e crop-top, ma anche accessori per lui e per lei, insoliti e contemporanei nel taglio e nell’utilizzo del tessuto, che sono già diventati un’icona per i più giovani. In un solo anno il suo account Instagram @realorgvsm ha raggiunto numeri da capogiro e proprio l’interazione con i followers è fonte di ispirazione per Basha, che spesso coinvolge i fan nel processo creativo.

La sua capsule collection incorporerà anche alcuni nuovi capisaldi del guardaroba maschile indossati per l’occasione da Riccardo Cotilli e Alessandro Ossola, entrambi atleti e Bionic Model, rappresentati dall’agenzia Fashion Team Model's Management che ha selezionato i giovanissimi modelli e modelle in passerella nei sette giorni della Torino Fashion Week.

Durante la serata conclusiva, inoltre, per la prima volta Vogue Talents conferirà una special mention ai tre creativi che avranno saputo reinterpretare al meglio l’arte tessile in chiave innovativa. Oltre all’associazione TModa, che dal 2016 organizza la kermesse sotto la Mole, a premiare l’originalità stilistica saranno anche i partner Banca di Cherasco, Lexus Torino Sud e Rinascente, che da settembre esporrà una selezione dei migliori brand nello store di Torino in via Lagrange.