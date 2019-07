“Se non ti formi ti fermi”, Sergio Borra incontra gli imprenditori torinesi: l'intervista [VIDEO]

“ Se non ti formi ti fermi ”, parola di Sergio Borra . Il fondatore e amministratore delegato di Dale Carnegie Italia ha incontrato alcuni imprenditori in un seminario organizzato da Conflavoro PMI Lingotto all’hotel Holiday Inn di piazza Massaua.

Il workshop dedicato agli imprenditori ha portato all’attenzione dei presenti un tema particolare: “Leader del futuro, conquistare mente e cuore dei collaboratori”. Al giorno d’oggi, infatti, per essere buoni imprenditori è necessario valorizzare le risorse umane che si hanno a disposizione. Solo in un contesto del genere sarà possibile che i collaboratori sviluppino nuove abilità. Come spiegato da Borra infatti “la fiducia è una cosa che in un’azienda permette di incidere sul bilancio. Avere un team compatto è coeso, ha un impatto veramente forte sulle performance aziendali”.