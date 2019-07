Nichelino, rafforzate le competenza della Commissione Emergenza Abitativa

Approvata in Consiglio Comunale a Nichelino una delibera che modifica il regolamento della Commissione Emergenza Abitativa, trasformandola in organismo puramente tecnico.

Un organismo che viene fortemente rafforzato nelle sue competenze specifiche e trasversali, grazie all'inserimento della figura dell'Avvocato del Comune e del Comandante della Polizia Municipale a fianco del Dirigente Area Servizi alla Persona. Da oggi invece non saranno più presenti in Commissione le tradizionali figure politiche (assessore e tre consiglieri), che erano state previste in un regolamento risalente ad anni in cui l'emergenza abitativa era un fatto eccezionale che doveva essere gestito di volta in volta, e non era ancora normato da una legge regionale che oggi invece è molto chiara nell'indicare i requisiti d'accesso.

In base a questa legge oggi l'assegnazione di casa popolare per emergenza abitativa non è più riservata a pochi casi eccezionali, ma al 50% del totale delle assegnazioni e quindi esistono, come nel caso delle assegnazioni da bando generale, strumenti tecnici ben precisi che consentono di stabilire in modo oggettivo assegnazioni e graduatorie anche per le emergenze abitative.

L'intervento politico si sviluppa invece nell'attività di miglioramento continuo delle norme e dei regolamenti, per intercettare e soddisfare in modo sempre più adeguato i bisogni della popolazione. Così come rimane identica la responsabilità dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e la funzione dell'assessorato al welfare abitativo come interfaccia tra cittadini e uffici/servizi per la miglior soluzione possibile di situazioni di fragilità ed emergenza.

Si tratta di un importante passo per conformare la composizione della Commissione Emergenza Abitativa ai principi ed alle norme che regolano i rapporti e le distinzioni tra ruoli gestionali e ruoli politici nella amministrazione della cosa pubblica, nell'ottica di un servizio al cittadino sempre più funzionante e trasparente.