Pinerolo allunga gli orari notturni dei dehors

Il Comune accoglie le richieste dei gestori dei locali del centro, allungando l’orario dei dehors. Lo scorso 21 giugno, Pinerolo ha emesso un’ordinanza per contrastare la malamovida. La misura prevedeva lo stop della somministrazione negli spazi aperti, alle 23 dalla domenica al giovedì e alle 00,30 il venerdì e il sabato.

Con il nuovo provvedimento, discusso il 9 luglio con gli esercenti, fino al 15 settembre, in settimana, il servizio nei dehors può andare avanti fino alle 00,30 e il venerdì e il sabato fino all’1,30. Con i clienti che hanno mezz’ora di tempo per consumare il loro ordine.