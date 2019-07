Donna islamica incinta insultata sul 4 ha un malore: linea ferma al Mauriziano

Hanno cominciato a discutere per un contatto fisico involontario, entrambi in piedi sul tram 4 in direzione Porta Nuova.

Un uomo italiano di mezza età, verso le ore 13 di questa mattina, ha iniziato a inveire con toni violenti e insulti contro una ragazza islamica incinta, che stava cercando di sostenersi alle maniglie in alto. Dopo essere stato spinto inavvertitamente, l'uomo ha reagito urlando in faccia alla giovane che, spaventata, si è sentita male accasciandosi a terra.

Il fatto è avvenuto con il controllore Gtt lì presente, che ha osservato la scena dall'inizio alla fine senza intervenire.

Diverse donne, tra i passeggeri, hanno soccorso la ragazza con acqua fresca e ventagli, mentre non sono mancati commenti razzisti e xenofobi: "Tornassero al loro Paese tutti quanti", "Vestita così per forza si sente male", "Ha fatto solo una scenata".

L'aggressore, che non ha mancato di insultare altri passeggeri, è stato fermato dal personale Gtt in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i dovuti accertamenti.

Sull'episodio è intervenuto Marco Giusta, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Torino: "Trovo molto grave quanto successo sul tram 4, non solo per gli insulti alla donna ma anche per l'inazione, da quanto riportano i mezzi stampa del personale preposto. Già l'anno passato l'assessorato aveva fatto una campagna di contrasto al razzismo proprio sui mezzi della GTT, che è spazio di incontro quotidiano per le persone". "Spero - ha poi concluso Giusta - che la giustizia segua il suo corso e ringrazio quanti sono intervenuti nel prestare soccorso alla signora. Davvero se nemmeno vi è più un minimo di rispetto anche per le donne incinte mi chiedo che idea di comunità si sta sviluppando nella nostra città. Da parte mia piena solidarietà alla vittima e valuterò se saranno necessarie altre azioni di informazione e contrasto alle discriminazioni".