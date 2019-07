Forte temporale si abbatte su Torino: grandine e pioggia intensa sulla città

Ancora un temporale su Torino. Continua l'alternarsi di caldo afoso e improvvisi fenomeni temporaleschi in città: intorno alle 16:30, una pioggia copiosa alternata a grandine si è abbattuta su più zone di Torino, provocando non pochi disagi agli automobilisti e al trasporto pubblico.

Segnalazioni di grandine si registrano in zona Campidoglio, Parella, Vallette e in zona Parco Dora, mentre in centro e nella cintura di Torino si registrano piogge copiose, tuoni e fulmini. Solo ieri notte, a causa del forte vento, un albero è caduto in un giardino pubblico di corso Svizzera.