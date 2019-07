Lavori Smat per il collettore mediano di Torino Sud: i lavori a Itinera (gruppo Gavio)

I tunnel saranno realizzati con scavo meccanizzato mediante l’utilizzo di una TBM/EPB con diametro interno di 3,2 m per una estensione di circa 9.200 metri e micro tunneling del diametro di 1,6 metri per circa 2.400 m. e in tradizionale con diametro di scavo di 1,6 metri per circa 880 metri.

“E’ un’opera di grande rilievo e di impatto per la città di Torino” – ha commentato Massimo Malvagna, Amministratore Delegato di Itinera – “I nostri cantieri saranno nel cuore della città, così come oggi lo sono a Genova per la messa in sicurezza del torrente Bisagno o ad Abu Dhabi per la costruzione di uno tra i più grandi Mall del Middle East. Opereremo con le migliori tecnologie e le migliori competenze per realizzare un’opera di risanamento ambientale molto importante per la città di Torino, minimizzando al contempo l’impatto dei cantieri per i cittadini”