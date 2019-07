Feedback e recensioni: l’opinione che conta

Fino a qualche tempo fa l’acquisto online era una procedura riservata ai più temerari, perché le scarse competenze tecnologiche spingevano gli italiani a fare shopping in negozio. Oggi quella sfiducia verso gli e-commerce è, il più delle volte, venuta meno e ciò si deve anche all’introduzione dei cosiddetti feedback. La reputazione di un venditore è però sempre legata alla qualità dell’esperienza dei suoi acquirenti.

Se nella dimensione fisica abbiamo il passaparola, in quella virtuale questo si traduce in feedback o recensione. Nel primo caso siamo di fronte solitamente ad un breve messaggio che raccoglie l’indice di gradimento sul prodotto, che può essere positivo o negativo. Nel secondo caso ritroviamo una descrizione dettagliata di tutta l’esperienza di acquisto: si va dal commento sulla merce alla serietà del venditore, dai costi ai tempi di spedizione.

In entrambi i casi ci si fa un’idea precisa di ciò che avverrà dopo aver effettuato l’ordine. L’utente che si accinge ad acquistare online, come nel caso di Amazon, può vedere anche le foto del prodotto postate da altri acquirenti. Può confrontare le opinioni e magari scoprire che ci sono anche oggetti dello stesso tipo ad un prezzo più vantaggioso.

Chi ha maggiore dimestichezza con Tripadvisor, il sito che raccoglie recensioni su viaggi, ristoranti e altro, sa bene che la validità di un feedback/recensione dipende inoltre dall’accuratezza dell’esposizione. Se il giudizio è superficiale e non approfondisce alcun aspetto, allora il più delle volte è fasullo. Se chi parla lo fa con cognizione di causa, allora la recensione è valida, fermo restando che rimane comunque soggettiva.

Le recensioni che pullulano sul web riguardano anche l’uso di servizi, strumenti o oggetti acquistati. Sono talvolta delle vere e proprie guide anche per l’utilizzo corretto di determinati. Ad esempio chi volesse giocare su Starcasino può leggere una recensione dettagliata utile sia per farsi un’idea del sito che per capire bene le risorse offerte e le modalità per sfruttarle appieno.

In definitiva, che si tratti di un breve commento o una lunga recensione, l’aiuto erogato non è indifferente e talvolta può essere determinante nella scelta finale dell’utente relativa all’acquisto o meno del prodotto.