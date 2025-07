Un tuffo rinfrescante per i nostri amici a quattro zampe: benvenuti alla piscina di "Casa del Cane Vagabondo"!

E se a beneficiarne fossero anche i nostri amici a quattro zampe, in un ambiente accogliente e dedicato? Questa è la proposta innovativa del rifugio "Casa del Cane Vagabondo", a Barbania, che ha inaugurato una piscina tutta per loro.

Il rifugio "Casa del Cane Vagabondo", approdato a Barbania nel lontano 2013, si dedica con passione al recupero e alla cura di animali in difficoltà. Patrizia Ceccarelli, la Presidente dell'ONLUS, vanta un'esperienza di ben 27 anni nel settore: "È un'attività che svolgo incessantemente da quasi tre decenni," racconta Patrizia. "Attualmente ospitiamo un centinaio di cani, che per la maggior parte dei casi, girano liberi nella struttura, oltre a venti equidi salvati dal macello, e poi galline, gatti... una vera arca di Noè!"

Un Impegno costante per un rifugio a costo zero

Un aspetto fondamentale da sottolineare è che "Casa del Cane Vagabondo" è un rifugio privato: "Tutti i nostri ospiti sono interamente a nostro carico," spiega Patrizia Ceccarelli. "Non riceviamo alcun tipo di sussidio o sostegno pubblico." Questa autonomia implica un impegno costante nella ricerca di fondi per sostenere la struttura, che, sebbene bellissima, presenta importanti costi di gestione e mantenimento. Per far fronte a queste necessità, il rifugio organizza regolarmente mercatini artigianali, offre servizi di pensione e stallo temporaneo per animali.

Non solo piscina: il "Vagabondo Park" un'oasi di relax e divertimento

L'ultima e innovativa attrattiva è appunto la piscina per cani. L'obiettivo, come spiega la Presidente Ceccarelli, è duplice: "Vogliamo incoraggiare le persone a venire a conoscerci, magari per adottare uno dei nostri ospiti, o semplicemente per aiutarci a diffondere la conoscenza della nostra struttura."

Ma il rifugio offre molto di più di un semplice tuffo! Il "Vagabondo Park" è una vera e propria oasi dove umani e animali possono condividere momenti indimenticabili. Immersi nel verde, circondati dal cinguettio degli uccellini e dal gioioso scodinzolare di code, è il luogo ideale per organizzare eventi e celebrazioni: feste di compleanno, cene all'aperto, pic-nic rilassanti, giornate dedicate ai bambini, o semplicemente momenti di puro relax. Sono previsti anche eventi speciali al tramonto, per godere appieno della magia della natura.

Cosa aspetti? Contattaci!

Se desideri dare una zampa a questi meravigliosi animali, o semplicemente trascorrere una giornata diversa in compagnia dei tuoi amici a quattro zampe, il rifugio "Casa del Cane Vagabondo" ti aspetta.

Contatti del rifugio “Casa del Cane Vagabondo”