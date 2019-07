Vivi lo Stura, domani a Lanzo un sabato tutto dedicato all'ambiente

Domani, sabato 6 luglio, a partire dalle 9.30, si terrà l'iniziativa "Vivi lo Stura", una giornata di pulizia del fiume, durante la quale sarà previsto anche un pic-nic e una prova di kayak.

Il ritrovo è previsto per le 9.30, presso il parcheggio di via Frasca, a Lanzo. La prima parte della giornata sarà dedicata alla raccolta rifiuti, utilizzando i kit forniti dal Comune di Lanzo, per poter beneficiare appieno del paesaggio.

La giornata sarà intervallata da un eco pic-nic, con prodotti tipici del territorio, in comunione con la natura e senza produrre rifiuti.

L'ultima esperienza di giornata prevede una prova di kayak, in cui si imparerà la conduzione, anche del gommone, vivendo l'esperienza del fiume a 360 gradi.

A tutti i partecipanti è consigliato un abbigliamento adeguato: maglietta, bermuda o pantaloni lunghi, scarpe robuste e un eventuale cambio di vestiti.

L'iniziativa è a cura di AlpiKayak, Città di Lanzo Torinese, Legambiente Metropolitano, Associazione Produttori Toma di Lanzo della Provincia di Torino, L'Ape Drola, mele e prodotti della terra delle Valli di Lanzo e Salumeria Macelleria Nepote fur Ceres.

Tutte le attività saranno coperte da assicurazione.